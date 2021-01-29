Мурашко анонсировал изменение в работе российских больниц

Российские медучреждения планируется разгрузить, отказавшись от лечения пациентов с ОРВИ, пневмониями, вирусными гепатитами и ВИЧ в терапевтических отделениях. Такое изменение в работе многопрофильных больниц анонсировал глава Минздрава Михаил Мурашко в журнале «Национальное здравоохранение», передает РИА Новости.

По его словам, доступность и качество медицинской помощи этим пациентам должна обеспечить модернизация инфекционной службы. «В случае с новым этапом модернизации здравоохранения мы можем рассчитывать на получение быстрых результатов на поле биологической безопасности России», — отметил Мурашко.

Ранее инфекционист Ирина Шестакова назвала условие для разгрузки системы здравоохранения в России. По ее словам, если к осени 2021 года больше половины россиян сделают прививку от коронавируса, тогда значительно сократится число заболевших коронавирусом и, следовательно, разгрузится здравоохранение. Именно с этого момента жизнь более или менее нормализуется, отметила врач.