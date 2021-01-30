Росздравнадзор предупредил об отсутствии платы за вакцинацию от коронавируса

Вакцина от коронавируса в России распространяется по медучреждениям и в свободную продажу не поступает. Об этом агентству РИА Новости заявили в Росздравнадзоре.

В ведомстве предупредили, что любое требование оплаты стоимости вакцины против COVID-19 является незаконным. При этом вакцинация может проводиться только лицензированными медицинскими организациями с работой по проведению профилактических прививок.

Массовая вакцинация граждан против COVID-19 стартовала в России 18 января. Сейчас получить вакцину можно в 3098 медицинских организациях, 427 мобильных пунктах вакцинации и 1494 мобильных бригадах. Прививку делают российским препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной.

Вакцинация от коронавируса началась 5 декабря 2020 года, однако тогда она не носила массовый характер. В первую очередь прививка была доступна людям из групп риска, в частности врачам и учителям.