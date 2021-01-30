В России за сутки выявили 19 032 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 19 032 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицирований за период пандемии увеличилось до 3 832 080, сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.

Больше всего заражений за день зафиксировано в Санкт-Петербурге — 2512. Следом идут Москва (2430) и Подмосковье (1069). Меньше всего фактов инфицирования — в Ненецком автономном округе (7).

За 24 часа в стране скончались 512 пациентов с COVID-19. За время эпидемии суммарно умерли 72 697 пациентов. Всего поправились 3 279 964 человека, в том числе 24 502 — за прошедший день.

Ранее в январе врач и телеведущий Александр Мясников назвал срок начала новой волны коронавируса в России. По его мнению, ожидать всплеск заболеваемости можно к лету или осени этого года.