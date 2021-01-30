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Полиция в Польше применила слезоточивый газ во время протестов

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Фото: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Полиция в Варшаве применила слезоточивый газ во время протестов противников ужесточения законодательства об абортах. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранители попытались задержать микроавтобус со звукоусиливающей аппаратурой. Однако это вызвало агрессию со стороны протестующих, из-за чего завязалась потасовка, в ходе которой был применен слезоточивый газ. До этого полицейские несколько раз преграждали митингующим путь кордонами, но они направлялись в другую сторону.

На данный момент медики оказывают помощь пострадавшим. Акция продолжается на площади Романа Дмовского.

Закон об абортах в Польше — один из самых жестких в Европе, но в конце октября 2020 года Конституционный суд страны вынес постановление о возможности его ужесточить. В решении суда говорилось, что женщина не может сделать аборт при условии, что у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешается только в случаях, если ее изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью.

Постановление об абортах спровоцировало массовые акции протеста, в некоторых церквях срывали службы. В последнее время консервативные ценности играют все большую роль в общественной жизни Польши.

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