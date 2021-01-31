Российский боец MMA победил соперника и устроил драку

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Мусаев устроил драку после своей победы на турнире KSW 58 в поединке против словенца Уроса Юришича. Об этом сообщает MMA Junkie.

27-летний Мусаев одержал победу единогласным решением судей. В клетке после оглашения результата оказались представители команд обоих бойцов. Словенец выразил недовольство мнением судей. Мусаев подошел к оппоненту и напал на него. Действия россиянина спровоцировали драку команд.

Руководство польского промоушена уже отреагировало на инцидент. В официальном заявлении KSW отмечается, что после изучения событий будут приняты определенные решения.

Мусаев добился 14-й победы в карьере при отсутствии поражений. Для словенского спортсмена поражение стало первым в карьере. Мусаев провел три поединка в рамках KSW. Он выступает в промоушене с 2019-го.

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