Российский боец MMA назвал причину драки с соперником после боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Мусаев назвал причину драки после своей победы на турнире KSW 58 в поединке против словенца Уроса Юришича. Его слова приводит ТАСС.

Мусаев заявил, что соперник спровоцировал его. «Он ходил после боя, кричал, что-то говорил. Он сказал неприятную фразу, задел религиозную тему», — рассказал он. Спортсмен добавил, что мог среагировать еще жестче, но не хотел получить длительную дисквалификацию.

27-летний Мусаев одержал победу единогласным решением судей ранее 31 января. После этого словенец выразил недовольство мнением судей. Мусаев подошел к оппоненту и напал на него. Действия россиянина спровоцировали драку команд. Руководство KSW пообещало разобраться в инциденте.

Мусаев одержал 14-ю победу в карьере при отсутствии поражений. Для словенского спортсмена поражение стало первым в карьере. Мусаев провел три поединка в рамках KSW. Он выступает в промоушене с 2019-го.

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