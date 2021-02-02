В Совфеде рассказали о последствиях «недалекой» политики украинских властей. Об этом сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

«Бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу — все давно уже вышло наружу», — написал парламентарий.

По словам Пушкова, расчеты на то, что Европейский союз (ЕС) будет скупать украинские товары были изначально обречены на провал. Сенатор объяснил, что украинские товары просто не нужны странам ЕС, так как их рынки насыщены до предела. Он также добавил, что за недалекость надо платить, и Украина сейчас делает именно это.

Ранее Пушков заявил, что Вашингтон хочет усилить военное сотрудничество с Киевом. Так, Украина может получить наступательное вооружение, а на ее территории могут появиться военно-морские базы США. По его мнению, США будут активно интегрировать страну в западные военные структуры, пытаясь превратить ее в неофициального члена НАТО.