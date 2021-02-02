В Госдепе высказались о снятии санкций против «Северного потока-2»

США будут следить за процессом строительства газопровода «Северный поток-2» и примут решение о сохранении санкций, исходя из этого. Такую позицию американского руководства высказал представитель Госдепартамента, его слова приводит ТАСС.

«Мы будем отслеживать деятельность по завершению и сертификации трубопровода и, если такая деятельность имеет место, принимать решение о применимости санкций», — заявили в ведомстве в ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения СМИ о возможном снятии санкций с газопровода.

В Госдепе напомнили, что президент США Джо Байден считает газопровод «плохой сделкой». «Соединенные Штаты будут продолжать работать с нашими союзниками и партнерами для обеспечения того, чтобы Европа имела надежную, диверсифицированную сеть поставок энергоресурсов, которая не подрывает коллективную безопасность», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что новое руководство США намерено разрешить кризис вокруг газопровода «Северный поток-2» и намекнуло на возможность частично снять санкции. Сообщалось, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от Германии. При этом сохранение транзита через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа остается приоритетом новой администрации.

Перед этим глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что судьба газопровода «Северный поток-2» решится в ближайшие недели или месяцы. Он не исключил, что на проекте будет поставлен крест, хотя и признал, что после смены власти Белый дом стал более открыт к диалогу. Ранее о возможности провала заговорили в «Газпроме», тем не менее баржа «Фортуна» возобновила строительство в датских водах.