Россиянам рассказали об экономии на лечении в регионах

В российских регионах лечение может оказаться экономнее, поскольку цены на медицинские услуги там ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, или могут предоставляться бесплатно. Об этом агентству «Прайм» рассказала медицинский юрист Ирина Гриценко.

Она напомнила, что некоторые медицинские услуги в регионах можно получить бесплатно в случае, если они предоставляются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Гриценко отметила, что медицинский туризм развивается уже давно, а наиболее популярными направлениями среди россиян стали стоматологические и косметологические услуги в коммерческих медорганизациях. По ее оценке, цены на них в регионах могут быть ниже «более чем на пятьдесят процентов», чем в городах федерального значения, поэтому сэкономить можно даже при расходах на проезд.

Ирина Гриценко также заметила, что медицинский туризм быстро развивается на фоне глобальной экономической конкуренции благодаря современным технологиям и улучшению обслуживания пациентов.

Ранее исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что россияне почти половина россиян (47 процентов) стала экономить деньги из-за пандемии коронавируса. Только восемь процентов решили увеличить свои расходы. Причем подобное решение мужчины принимали чаще женщин (десять и шесть процентов соответственно). Молодежь чаще старшего поколения решается тратить накопления в кризис.