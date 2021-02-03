Россиянин поехал за наследством и попал в психбольницу

В Казахстане нашли россиянина, который считался пропавшим без вести после того, как приехал в республику, чтобы получить наследство. Об этом сообщается на сайте департамента полиции Павлодарской области Казахстана.

В полицию 28 января обратилась администратор одной из гостиниц Павлодара. Она рассказала об исчезновении постояльца, который покинул номер два дня назад и не отвечал не телефонные звонки. Как выяснили правоохранители, мужчина приехал в Казахстан из России, чтобы продать квартиру своей умершей матери. В конце декабря сделка успешно состоялась, мужчина положил деньги в банк.

В результате поисков через некоторое время полицейские вышли на Центр психического здоровья, где россиянин проходил лечение. Причина, по которой он туда попал, не уточняется.

В апреле 2020 года сообщалось, что российского туриста, исчезнувшего на Гоа при загадочных обстоятельствах, нашли в одной из местных психбольниц. Сотрудники полиции обнаружили россиянина в Институте психиатрии и поведения человека в Бамболиме (IPHB) и выяснили, что он был отправлен на 21-дневное лечение.