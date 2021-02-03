В Донбассе появится Нью-Йорк. Это название присвоят поселку городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области. Соответствующее решение поддержал комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы комитета Александр Качура.

Он также пояснил, что такое название населенного пункта является историческим и использовалось до 1951 года. Поселению дали имя Нью-Йорк протестанты-меннониты, которые поселились на территории Донбасса в XIX веке.

В настоящее время в поселке проживают 10 тысяч человек. На территории Новгородского находятся железнодорожная станция Фенольная и Дзержинский фенольный завод.