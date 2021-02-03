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Лавров ответил на вопрос об агрессии Запада фразой «не в силе Бог, а в правде»

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об «агрессивной западной риторике», процитировал древнерусского князя Александра Невского: «не в силе Бог, а в правде». Видеозапись выступления дипломата опубликована в Telegram-канале «Пул N3».

«Мы все-таки вежливые люди и привыкли добиваться своих целей вежливо и культурно. Как говорится устами одного известного персонажа российского кинематографа, "не в силе Бог, а в правде"», — сказал Лавров.

В своей речи дипломат также привел пословицу, которую, по его мнению, «нужно помнить»: «мягко стелем, но жестко спать».

Считается, что фраза «не в силе Бог, а в правде» была произнесена Александром Невским в 1240 году у храма Святой Софии в Великом Новгороде. Тогда шведское войско, придя на берега Невы, призвало малочисленную дружину князя сопротивляться. События того времени отражены в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

Также фразу «сила в правде» произносил главный герой фильмов «Брат» и «Брат-2» Данила Багров во второй части дилогии. Полная цитата звучит так: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильнее».

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