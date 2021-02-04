Футболиста наказали за снятие трусов во время празднования гола

Бразильский нападающий Эмерсон Кариока получил дисквалификацию за непристойное поведение во время празднование гола в декабре 2020-го. Об этом сообщает AS.

25-летний вингер забил гол и побежал к скамье запасных соперников. Кариока снял трусы, обнажив ягодицы, чем спровоцировал массовую драку. Дисциплинарный комитет бразильской Лиги Кариоки принял решение отстранить форварда на восемь матчей.

По словам самого игрока, таким образом Кариока пытался ответить на расистские оскорбления со стороны футболистов соперника. «Португеза», которая рассчитывает подписать контракт с игроком, будет обжаловать решение лиги.

В декабре 2020-го нападающий «Гуарани» Рауль Бобадилья отпраздновал гол в матче чемпионата Парагвая демонстрацией своего пениса в прямом эфире. Бобадилья стал автором третьего мяча в матче против «Либертада»