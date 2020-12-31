Футболист отпраздновал гол демонстрацией пениса в прямом эфире

Нападающий «Гуарани» Рауль Бобадилья отпраздновал гол в матче чемпионата Парагвая демонстрацией своего пениса в прямом эфире. Об этом сообщает SBNation.

Бобадилья стал автором третьего мяча в матче против «Либертада». Форвард сделал счет 3:2 на 86-й минуте встречи и во время празднования забитого мяча обнажился перед камерой.

Позже Бобадилья извинился за свое поведение. «Я сожалею о случившемся. Надеюсь, моя жена этого не видела», — заявил футболист.

Теперь же инцидент рассмотрят в дисциплинарном комитете лиги. Игроку может грозить денежный штраф.

Бобадилья выступает за «Гуарани» на правах аренды. Аргентинский и парагвайский форвард известен по выступлению в чемпионатах Швейцарии и Германии. Он играл за Базель, а также менхенгладбахскую «Боруссию».