У границ России заметили американские киберподразделения

Недалеко от границ России заметили киберподразделения, подведомственные американским военным, заявил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (создан по приказу руководства ФСБ — прим. «Ленты.ру») Николай Мурашов на «Инфофоруме 2021». Его слова приводит «Интерфакс».

Мурашов ссылается на официальные данные американских ведомств, согласно которым такие киберподразделения находятся на Украине, в Македонии и в Черногории. По его словам, американское киберкомандование разворачивает подобные подразделения по всему миру «под предлогом защиты выборов и инфраструктуры союзников».

«Киберкомандование США признает, что указанные подразделения обладают силами и средствами для проведения кибератак, которые применятся на практике против любой информационной инфраструктуры, из которой, по их мнению, исходит угроза», — утверждает Мурашов.

По данным ТАСС, он также отметил, что официальная формулировка заявлений американского киберкомандования позволяет предположить, что список стран, в которых размещены их подразделения, не является полным.