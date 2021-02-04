Раскрыта доля россиян без масок на работе

Почти треть россиян (30 процентов) отказываются носить маски на работе во время пандемии коронавируса. Соответствующие результаты опроса представил сервис Superjob, они оказались в распоряжении РБК.

При этом в пяти процентах случаев граждане не носят защитные средства на работе несмотря на требование работодателя. Чаще всего респонденты объясняют свое решение наличием антител к COVID-19, личным дискомфортом или неверием в серьезность коронавируса. В то же время 14 процентов опрошенных признались, что носят маску по собственной инициативе, хотя начальство от них не требует соблюдать меры по профилактике вируса.

Согласно опросу, женщины ответственнее относятся к требованию носить маску (73 против 69 процентов мужчин). Кроме того, люди до 34 лет чаще выражают готовность следовать противоэпидемическим мерам — в этой возрастной категории защитные средства надевают 78 процентов россиян, в то время как среди сотрудников старше 45 лет — только 67 процентов.

Также выяснилось, что чуть меньше двух третей работодателей заставляют носить медицинские маски всех сотрудников. Примерно каждый пятый согласен, чтобы это требование выполняли лишь определенные категории работников — например те, кто непосредственно работает с людьми. Помимо этого определилась закономерность: чем больше в компании работников, тем чаще от них требуют носить маски.

Летом 2020-го сообщалось, что россияне стали реже носить маски и перчатки в общественных местах. Доля жителей городов-миллионников, носящих средства защиты в продуктовых магазинах, составила 81 процент. В парках маски и перчатки носят 14 процентов опрошенных. В салонах красоты этот показатель упал до 52 процентов.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 16 474 — это новый минимум с октября. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 74 684 человека с подтвержденным диагнозом.