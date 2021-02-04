Российский боец MMA получил наказание за драку с соперником после боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Мусаев получил наказание за драку после своей победы на турнире KSW 58 в поединке против словенца Уроса Юришича. Об этом в Twitter написал журналист Майк Бон.

По информации источника, россиянин был оштрафован на 50 процентов своего гонорара, его соперник — на 30 процентов. Оба спортсмена были лишены бонусов за лучший бой вечера. Отмечается, что вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Поединок между бойцами прошел 31 января. Россиянин победил единогласным решением судей. После этого словенец выразил недовольство решением. Мусаев подошел к оппоненту и напал на него. Действия россиянина спровоцировали драку команд. По словам Мусаева, соперник спровоцировал его, высказавшись на религиозную тему.

На счету непобежденного Мусаева 14 побед. Он провел три поединка в рамках KSW с 2019-го.

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