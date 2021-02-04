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Ректор ВШЭ пообещал не наказывать задержанных на акциях студентов и педагогов

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Высшая школа экономики (ВШЭ) решила не наказывать студентов и преподавателей, которые были арестованы после несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом говорится в обращении ректора Ярослава Кузьминова, опубликованном на сайте университета.

«Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать», — говорится в публикации.

Кузьминов указал, что университет всегда стремился избежать того, чтобы стать площадкой чей-то политической борьбы. «Сегодня я вижу попытки вовлечь Вышку в политику или как минимум ее расколоть», — подчеркнул ректор.

Он отметил, что ВШЭ будет жестко пресекать любые попытки вовлечь вуз в политику и что использовать корпоративные ресурсы университета и его «бренд» недопустимо.

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