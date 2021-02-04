Для «Дома-2» по ошибке хотели купить сталинскую высотку

Создатели телешоу «Дом-2» из-за ошибки в документах чуть было не купили одну из сталинских высоток в Москве — жилой дом на Кудринской площади. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Летом 2020 года компания «Солярис Промо Продакшн» хотела приобрести для своих нужд пристройку к легендарному зданию. Однако впоследствии выяснилось, что их адреса совпадают. Ни сам покупатель, ни продавец объекта «Высотка-Промоушен» об этом не знали.

Канал пишет, что из-за путаницы в документах Росреестр отказался их подписывать и инициировал проверку. После множества экспертиз и, как утверждает Mash, вмешательства Минкульта, было решено оставить адрес высотке. Пристройку обозначили как «владение 1», хоть она и находится в пределах дома, и оставили ее за «Солярис Промо Продакшн».

Ранее сообщалось, что трансляция «Дома-2», которая с 2004 года шла на канале ТНТ и была закрыта в конце 2020 года, возобновится на телеканале СТС Love. В обновленную версию реалити-шоу вернется часть участников из старого состава, также наберут новичков.

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