Мужчина подал в суд из-за заросшего травой дома

Житель одного из частных домов в Лондоне подал в суд на застройщика после того, как заметил, что его владение покрылось травянистым растением, называющимся рейнутрией японской. Оказалось, что в процессе роста спорыш может повредить коммуникации на участке. Об этом сообщает Mirror.

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Мужчина посчитал, что из-за проблемы его дом потерял в цене несколько десятков тысяч фунтов стерлингов. Вместе с юристами он начал разбирательство, обвинив в произошедшем строительную компанию, которая допустила разрастание рейнутрии. В итоге домовладелец выиграл суд и получил компенсацию в размере 27 тысяч фунтов стерлингов (более 2,7 миллиона рублей).

Одна из правозащитниц по имени Уна Бернс прокомментировала сложившуюся ситуацию и завила, что, по закону, собственники имеют право подать в суд, если растение достигло в высоту до метра. По словам женщины, она понимает обеспокоенность владельцев, так как для многих из них дом является самым важным и ценным достоянием.

Оказалось, что спорыш традиционно использовали для укрепления железнодорожных насыпей. Однако, попадая на участки и разрастаясь там, растение негативно влияет на дренажную систему и может вовсе повредить трубы. Специалисты также отметили, что работы по выкорчевыванию рейнутрии требуют больших затрат.

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