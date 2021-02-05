Почти 200 немецких актеров и актрис одновременно совершили каминг-аут

Почти 200 немецких актеров и актрис одновременно рассказали о своей нетрадиционной гендерной и сексуальной идентичности. Об этом сообщает журнал Süddeutsche Zeitung.

Артисты совершили массовый каминг-аут на страницах издания и опубликовали манифест с призывом увеличить число ЛГБТ-героев в кино, а также изменить отношение к ним.

«До сих пор мы не могли открыто говорить о нашей частной жизни, не опасаясь последствий для нашей карьеры. Часто многие из нас сталкивались с тем, что агенты по кастингу, коллеги, продюсеры, редакторы, режиссеры и пр. настоятельно рекомендовали нам держать нашу сексуальную ориентацию, идентичность и пол в секрете, чтоб не подвергать опасности карьеру. Теперь с этим покончено! Сейчас мы вместе делаем этот шаг, чтобы привлечь внимание широкой общественности», — говорится в обращении.

185 актеров и актрис подчеркнули, что им не нужно быть теми, кого они играют, а их идентичность не влияет на качество работы. Артисты отметили, что некоторые из них уже совершили каминг-аут, в то время как другие высказались на эту тему впервые. Среди авторов обращения оказались Марк Вашке, Янник Шуманн, Годехард Гизе, Анна Холмс, Мави Хербигер и другие немецкие знаменитости.