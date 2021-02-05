Раскрыты детали инцидента с падением россиянина на коляску с младенцем

Мужчина, выпавший с 17-го этажа жилого дома на коляску с младенцем в Воронеже, был студентом государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Уточняется, что мужчине было 20 лет. Причины падения выясняются.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход расследования взят на контроль прокуратурой района.

РИА Новости также подтвердило, что пятимесячный младенец, находившийся в коляске, скончался в машине скорой помощи. Он был единственным ребенком в семье.

ЧП произошло в четверг, 4 февраля во дворе многоэтажного дома в Советском районе Воронежа. Очевидцы рассказали, что мать гуляла с ребенком по тротуару и внезапно с высоты на коляску упал человек. После трагедии мать ребенка оказалась в шоковом состоянии, ей пришлось ставить успокоительные уколы.