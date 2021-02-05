Сайт Росгвардии подвергся массированной хакерской атаке

Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля, DDoS-атака велась на протяжении трех часов. Согласно данным Росгвардии, нападение хакеров происходило из-за рубежа, без указания страны или региона.

«Это не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне. Ранее подобные DDoS-атаки удалось успешно отразить 23 и 31 января 2021 года», — добавил Грибакин.

По его словам, тогда атаки проводились из нескольких государств Евросоюза. «Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы», — заключил официальный представитель ведомства.

В 2020 году также сообщалось о случаях DDoS-атак на различные ведомства и общественные организации в России. Так, летом на сайт Общественной палаты (ОП) России были совершены две хакерские атаки. Их связали с участием ОП в работе над проведением голосования по поправкам в Конституцию.