России спрогнозировали рекордное количество медалей на Олимпиаде в Пекине

Аналитическая компания Gracenote спрогнозировала сборной России рекордное количество медалей на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Данные исследования опубликованы на сайте РБК.

В прогнозе говорится, что российские спортсмены завоюют на Играх 34 награды — шесть золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых. Этот результат вдвое превысит число медалей на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году, а также станет максимальным в истории сборных России и СССР на зимних Играх.

Отмечается, что по количеству медалей отечественной команде достанется второе место. Лидером станут норвежцы, которые могут завоевать 41 награду — 25 золотых, семь серебряных и девять бронзовых. На третьем месте может расположиться сборная Германии с 31 наградой.

Исследование основано на индивидуальных и командных результатах, показанных спортсменами на прошлых Олимпийских играх и других крупных турнирах.

В декабре 2019-го исполком Всемирного антидопингового агентства постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Кроме того, Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия. В декабре прошлого года CAS сократил запрет российским спортсменам на выступления под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах до двух лет. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

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