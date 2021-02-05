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Россияне признались в заставляющей их стесняться просьбе на борту самолета

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Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Российские путешественники признались, что стесняются просить попутчиков в самолете, сидящих возле прохода, выпустить их, чтобы прогуляться по салону лайнера. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, 41,5 процента туристов рассказали, что если им достается кресло посередине или у иллюминатора, то они не просят человека на месте у прохода выпустить их в течение полета. При этом 31 процент респондентов заявили, что предпочитают вставать и гулять во время рейса, чтобы размяться.

Кроме того, аналитики выяснили, что 60,5 процента пассажиров иногда занимают соседние свободные кресла для более приятной поездки, а 40,6 процента — меняются с другими путешественниками местами.

Вдобавок, 52,8 процента опрошенных оказались готовы доплатить за собственный комфорт — периодически они покупают услугу по выбору места в самолете. Другие 23,2 процента россиян перед бронированием ищут в интернете информацию о том, с какой стороны при взлете или посадке будет открываться более красивый пейзаж.

Ранее российская стюардесса, известная в сети благодаря блогу о своей профессии, описала поведение идеального, на ее взгляд, пассажира самолета. В первую очередь бортпроводница отметила вежливость, приветливость и доброжелательность такого путешественника, а также его способность учтиво вести диалог с членами экипажа.

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