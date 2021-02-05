На Украине назвали условия повторного введения жесткого карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в отдельных областях страны может быть введен повторный локдаун в случае, если медицинская система в них окажется на грани коллапса, передает «Страна.ua».

По его словам, угроза новых вспышек коронавируса в республике никуда не исчезла, а отдельные населенные пункты и вовсе могут быть отнесены к «красной зоне» распространения вируса. В связи с этим министр назвал два условия, которые позволят властям объявлять в них жесткий карантин: доля занятых коек с подведенным кислородом в больницах превышает 65 процентов и динамика госпитализации за семь дней показывает неуклонный рост.

Решать вопрос о введении новых норм предстоит правительству страны во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Режим тотальных ограничений из-за COVID-19 действовал на Украине с 8 по 24 января. Власти ограничили работу заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детских садов). Магазинам запретили продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости. Они убраны с полок или огорожены от покупателей.

Ранее Степанов призвал украинцев прекратить жаловаться на условия работы магазинов в период локдауна. Он заявил, что граждане могли заранее спланировать свои покупки и рассчитать, «какое количество новых носков или футболок нужно человеку» для жизни на самоизоляции.