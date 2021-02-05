На Украине из-за шторма без света остались почти две сотни населенных пунктов

Почти две сотни населенных пунктов в центральной и западной части Украины остались без света из-за штормового ветра, который оборвал линии электропередач. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным ведомства, основной удар стихии пришелся на Черниговскую область, там без электроэнергии остались 54 села, и Киевскую область — 32 села. Также пострадали поселки в Житомирской, Полтавской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях. Всего к утру 5 февраля без электричества оставались 189 населенных пунктов.

По прогнозам синоптиков, непогода в течение дня постепенно будет смещаться на запад страны и угроза обесточивания ЛЭП исчезнет. О сроках восстановления подачи света пока не сообщается.

В декабре 2019 года на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Тем не менее 1 февраля Киев возобновил покупку электричества у Москвы. Мощность поставок составляет 200 мегаватт-час.