Украинский режиссер сняла клип для рэперши Карди Би

Американская хип-хоп исполнительница и рэперша Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) выпустила новый клип на трек Up. Видео сняла украинский клипмейкер и режиссер Таня Муиньо. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

Певица рассказала, что во время работы хотела сделать что-то отличное от того, что она создавала раньше. По словам Карди Би, ее предыдущая композиция была более сексуальной, поэтому на этот раз она решила сделать трек дерзким и гангстерским. Для реализации задуманного рэперша пригласила Муиньо. Репетиции перед съемками начались в декабре и продолжались больше месяца.

Действие клипа начинается на кладбище, где главная героиня стоит на могиле и хоронит 2020 год. Затем оно перемещается на капот большого автомобиля, в раскрашенное розовым цветом помещение, а также в ракушку, в которой помещаются несколько девушек, и обшитую металлическими панелями комнату. Действия в видео сопровождаются танцами Карди Би. C момента публикации клип посмотрели более десяти миллионов человек.

В январе 2021 года Карди Би поделилась с подписчиками видео, на котором он прошлась по улицам Беверли-Хиллз в полупрозрачном платье с ярким космическим принтом. Публикация набрала 14,5 миллиона просмотров и вызвала споры. Некоторые пользователи сети не оценили наряд исполнительницы и сравнили его с фруктовым роллом. Однако другие назвали рэпершу иконой стиля.