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В России начнут информировать население о ЧС по ГОСТу

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Население в России начнут информировать о чрезвычайных ситуациях по ГОСТу, он вступит в силу с 1 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Стандартом устанавливается порядок информирования через СМИ и по другим каналам информации о прогнозируемых и возникших ЧС, их масштабах и параметрах, поражающих факторах, мерах, которые принимаются для безопасности населения и территорий, а также приемах и способах защиты.

Кроме того, ГОСТ определяет правила поведения в зоне ЧС, порядок информирования о получении выплат и восстановлении утраченных документов. В документе отмечается, что для предотвращения паники среди населения следует регулярно и оперативно предоставлять полную и достоверную информацию о ЧС, чтобы избежать информационного вакуума. При этом подчеркивается, что информация не должна быть противоречивой.

Ранее заместитель главы МЧС России Алексей Серко рассказал, что число природных катастроф и опасностей в стране в последние годы растет в первую очередь из-за глобальных изменений климата. По его словам, промышленные коммуникации и экономические объекты, появившиеся 20-30 лет назад, строились по нормам, адаптированным под прежние климатические условия. Он добавил, что это создает «определенные трудности».

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