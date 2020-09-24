Определено самое опасное метеорологическое явление в России

Синоптики определили самое опасное метеорологическое явление на территории России. Им оказался сильный ветер. Именно он становится причиной почти трети случаев чрезвычайных ситуаций во всех регионах, за исключением Западной Сибири. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Росгидромета.

По данным доклада, наиболее опасные природные явления фиксируются в Северо-Кавказском регионе, Забайкальском и Алтайском краях, а также в Кемеровской области. При этом около 70 процентов из них приходится на период с апреля по октябрь.

Сильный ветер, как отметили ученые, служит причиной 27 процентов ЧС. Как правило, ветра возникают неожиданно, их сложно спрогнозировать и сложно к ним подготовиться. Кроме того, увеличивается и количество ливней, которые также приводят к масштабным разрушениям.

Ранее в сети появилось видео, на котором туристы запечатлели шторм в одной из прибрежных зон Сочи. На кадрах видно, что некоторые туристы пытались купаться в море в такую погоду.