В России выявили 16 627 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 16 627 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 3 951 233. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 6 февраля.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве (2214), Санкт-Петербурге (1248) и Московской области (955). Наименьший суточный прирост наблюдается в Чукотском автономном округе (6) и Ненецком автономном округе (4).

За сутки зарегистрировано 497 летальных исходов, всего с начала пандемии умерли 76 229 пациентов с коронавирусом.

Оперштаб также сообщил о 22 831 выздоровлении за сутки — за весь период этот показатель составил 3 436 326.

Накануне в стране было выявлено 16 688 новых случаев заражения коронавирусом.