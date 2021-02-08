В Минздраве посоветовали диабетикам привиться от коронавируса

В Министерстве здравоохранения посоветовали диабетикам привиться от коронавируса. Об этом РИА Новости заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

По ее словам, пациентам, которые больны сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также другими, более редкими вариантами заболевания, кроме гестационного, следует поставить вакцину, соблюдая при этом правила осторожности. Специалист отметила, что вакцинацию можно проводить при отсутствии медицинских противопоказаний и острых осложнений болезни, таких как диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, лактатацидоз и тяжелая гипогликемия.

Ранее эксперты назвали тревожные признаки скорого диабета. Они рассказали, что риск диагноза диабет II типа возрастает при таких признаках, как избыточный вес, частое мочеиспускание и необъяснимое головокружение.