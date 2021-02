Умерла автор хита «Сел ли ты в тюрьму за справедливость?»

Американская кантри-певица и активистка Энн Фини, автор хита Have You Been to Jail for Justice? («Сел ли ты в тюрьму за справедливость?»), умерла из-за осложнений от коронавируса. Об этом пишет The Guardian.

Исполнительнице было 69 лет.

Свой первый концерт Фини устроила на митинге против войны во Вьетнаме в 1969 году. Свой первый музыкальный альбом Look to the Left она выпустила в 1992 году. Всего в ее дискографии 12 студийных пластинок. Композиция Have You Been to Jail for Justice? была впоследствии перепета американской фолк-группой Peter, Paul and Mary и стала международным гимном протестных движений.

Память артистки почтил гитарист группы Rage Against the Machine Том Морелло, назвавший ее «бесстрашной и грозной силой, боровшейся за справедливость и за права рабочего класса на сцене, в студии звукозаписи и на забастовках».