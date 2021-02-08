Украинская журналистка заявила об отсутствии чувства вины за вопрос о России

Украинская журналистка Алена Березовская не чувствует вины за вопрос о присоединении к России, заданный главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктору Медведчуку, заявила она в интервью РИА Новости.

По словам девушки, каждый имеет право задавать вопросы, которые сочтет нужными. Она указала, что власти Украины давно начали нарушать право на свободу слова и подвергать гонениям людей с иными политическими взглядами. «А что касается сути заданного вопроса, то с момента объявления Украиной о суверенитете в 1991 году тема об отношениях с Россией всегда обсуждалась», — сказала Березовская.

Журналистка отметила, что не чувствует себя в безопасности после решения Службы безопасности Украины (СБУ) начать проверку ее высказываний. Она подчеркнула, что не имела преступного умысла, а ее вопрос был направлен «лишь на выяснение мнения» Медведчука.

Ранее СБУ начала проверку по данному инциденту и пригрозила девушке уголовным делом. Во время интервью она задала вопрос с формулировкой: «Не считаете ли вы, что для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?»

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». Ограничения коснулись и телеканалов, входящих в холдинг: «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После его указа каналы прекратили вещание.