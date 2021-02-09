В Куршевеле разбился вертолет с пятью пассажирами

В горах французского горнолыжного курорта Куршевеля разбился гражданский вертолет, на борту которого находились не менее пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти департамента Савойя.

По их информации, вертолет упал в районе озера Розьер близ горы Дент-дю-Вильяр на высоте 1,9 тысячи метров. Согласно предварительным данным, погибли два пассажира, трое пострадали. Один из них находится в критическом состоянии, он был доставлен в больницу. Двое других с тяжелыми травмами также были госпитализированы.

Сигнал о крушении поступил примерно в 17:20 по местному времени (19:20 по московскому). Спасатели прибыли на место спустя примерно 40 минут.

9 января самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после взлета. Позднее стало известно, что самолет упал в воду. Сообщалось, что на борту могли находиться 62 человека, в том числе десять детей. О выживших не сообщается.