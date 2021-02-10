Фигура 55-летней актрисы на фото в бикини взволновала поклонников

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала снимок, на котором она запечатлена в купальнике, и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном фото 55-летняя знаменитость позирует боком к фотографу на фоне океана и пальм, держа в руке бокал шампанского. Херли одета в светло-зеленое бикини своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Свой образ она дополнила солнцезащитными точками. В подписи к публикации, которая набрала больше 80 тысяч лайков, актриса рассказала о том, что ее отпуск подошел к концу.

Фанаты оценили стройную фигуру звезды в комментариях. «Самая красивая женщина в мире!», «Я готова пойти на убийство ради такого же живота!», «Безумно красивое и идеальное тело», «Ты просто сногсшибательна», «Самая горячая женщина планеты. Преклоняюсь!» — хвалили они.

Ранее в феврале Элизабет Херли покрутилась на камеру в бикини и удивила фанатов. На кадрах ролика она запечатлена на пляже. На ней — оливковый купальник, а также удлиненная рубашка с леопардовым принтом.