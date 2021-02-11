Экстремальная посадка российского самолета с пассажирами попала на видео

Российский пассажирский самолет совершил посадку в экстремальных условиях. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно приземляется при мощном боковом ветре и касается земли, практически развернувшись боком.

Как уточняет канал, инцидент произошел во вторник, 9 февраля, в аэропорту Магадана. В результате случившегося никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

«Все успешно приехали в Магадан, чуть поседели, но такой уж это маршрут», — говорится в сообщении.