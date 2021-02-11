Двукратная чемпионка мира в прыжках с трамплина полностью разделась для Playboy

Двукратная чемпионка мира в прыжках с трамплина Юлиане Зайфарт снялась для журнала Playboy. Об этом сообщает Bild.

Немецкая спортсменка попозировала полностью обнаженной. Она призналась, что достаточно легко согласилась на съемки. С их помощью она рассчитывает создать неповторимые образы, которые станут частью истории. При этом Зайфарт отметила, что у нее не было цели привлечь внимание болельщиков к женским прыжкам с трамплина.

Кроме того, немка не смогла однозначно ответить на вопрос: «Что лучше, идеальный прыжок или секс?» По мнению спортсменки, в обоих случаях она получает одинаковый уровень адреналина.

Зайфарт завоевала два золота в командных соревнованиях на первенстве планеты в 2019 году. 24 февраля в немецком Оберстдорфе стартует ЧМ-2021, на котором женщины впервые разыграют медали на большом трамплине.