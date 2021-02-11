«Полоса отчуждения» на пляже в Анапе попала на видео и встревожила россиян

Жительница Анапы поделилась в сети видео с одного из местных пляжей, усыпанного отходами, и вызвала тревогу у российских пользователей сети. На ролик обратил внимание Instagram-аккаунт @typoanapa2.0, освещающий жизнь на Кубани.

На кадры, в частности, попали останки морских животных и птиц, горы мусора, древесина и многочисленные ветки, разбросанные на песке. «Витязевская коса — "полоса отчуждения"», — говорится в подписи к посту.

Подписчики сообщества обсудили ситуацию и поделились тревожными комментариями, предложив активно приняться за решение проблемы. «Апокалипсис», «Какой ужас, надо администрации обратить внимание и начать уборку, техника нужна и люди», «Что говорить про косу, если в центре города гора мусора, мертвые птицы и мертвый дельфин», «Убирать надо постоянно. Этот вопрос нужно поднимать на более высоком уровне», «Такой ужас там всегда, только волонтеры осенью убрали и все», — писали они.

Пляжи российского города-курорта завалило мусором после серии мощных штормов. Местные коммунальные службы ежедневно вывозят с прибрежных территорий десятки кубометров отходов. На помощь им уже пришли волонтеры и местные жители.