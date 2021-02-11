Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин назвал личный рекорд в жиме лежа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, раньше он мог поднять штангу весом 200 килограммов. Однако из-за болей в плечах россиянину пришлось уменьшать вес. Сейчас боксер не жмет от груди больше 140-145 килограммов.

Россиянин также рассказал о других деталях тренировочного процесса. Поветкин отметил, что бегает по 5-6 километров, а также делает несколько подходов в подтягивании и отжиманиях на брусьях.

Бой-реванш между 41-летним Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится 6 марта. Первый бой, прошедший 22 августа, завершился победой россиянина нокаутом. На счету Поветкина 36 побед (25 — нокаутом) и два поражения. Уайт за карьеру выиграл 27 поединков (18 — нокаутом), два — проиграл.