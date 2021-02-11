Hyundai и Kia заподозрили суды Тольятти в мошенничестве

Автопроизводители Kia и Hyundai обратились в Следственный комитет и другие ведомства с просьбой проверить работу некоторых районных судов Тольятти. Они заподозрили суды в мошеннической схеме при рассмотрении исков о защите прав потребителей, пишет РБК.

Компании считают, что существует преступная схема: покупатель бывшего в употреблении автомобиля направляет в суд иск к производителю о якобы выявленных дефектах (часто в последний год гарантийного срока). Иски рассматривают одни и те же судьи, зачастую истцов представляет один человек, а экспертизу проводят заранее определенные эксперты.

Автопроизводители отмечают, что владельцы могут умышленно причинить дефекты машинам. Однако суды Тольятти удовлетворяют большинство исков и взыскивают с производителя или импортера цену нового аналогичного автомобиля, а также неустойки и штрафы. В результате сумма в пару раз превышает стоимость новых аналогичных машин.

Hyundai оценил ущерб от таких решений суда в 30 миллионов рублей по уже завершенным делам и в 40 миллионов по текущим. Компании отмечают, что это не только приводит к убыткам, но и «умаляет авторитет судебной власти». Эксперты отмечают, что такой вид мошенничества является частой практикой, но гораздо реже он встречается в массовом виде.

Автопроизводители Toyota, Lexus, Skoda и Kia с 1 февраля подняли цены на машины в России. В среднем стоимость массовых моделей выросла на 10-30 тысяч рублей, а премиальных — более чем на 50 тысяч рублей.