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Похитивший средства на позитивный имидж Дагестана выдан России

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Фото: страница Наримана Гаджиева в Facebook

Словения выдала России бывшего министра правительства Дагестана Наримана Гаджиева, обвиняемого в хищении путем мошенничества бюджетных средств, выделенных на формирование позитивного имиджа республики. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Экстрадиция прошла после удовлетворения запроса российского ведомства. Бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Республики Дагестан Наримана Гаджиева помимо мошенничества обвиняют также в подделке документов.

По версии следствия, с сентября 2012 года по февраль 2013 года Гаджиев вступил в преступный сговор с гендиректором общества «Спектр» на хищение более двух миллионов рублей, выделенных на реализацию программы по развитию информационного сотрудничества с редакциями федеральных и региональных СМИ в целях укрепления взаимопонимания между народами России и формирование позитивного имиджа республики на 2013 год.

Они заключили госконтракты на создание документальных фильмов, но представили министерству продукцию, изготовленную другими людьми. Подписав фиктивные акты сдачи-приемки работ, фигуранты дела похитили бюджетные средства.

Гаджиев скрылся от следствия, он был объявлен международный розыск. В сентябре 2019 года его задержали в Словении.

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