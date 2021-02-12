Невиновный отсидел в тюрьме 20 лет и вышел на свободу благодаря окурку

В американском штате Айдахо мужчина признался в убийстве 25-летней давности после того, как из-за этого дела невиновный человек отсидел в тюрьме 20 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

На судебном заседании во вторник 9 февраля, 55-летний Брайан Дриппс (Brian Dripps) признал себя виновным в убийстве своей соседки, 18-летней Энджи Додж (Angie Dodge). Мужчина заявил, что не собирался лишать девушку жизни, однако к моменту совершения преступления выпил и употребил кокаин. Дриппс признался, что собирался ее изнасиловать и взял с собой карманный нож.

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Преступника удалось вычислить благодаря методу генетической генеалогии — в рамках этого подхода специалисты создают генетический потрет подозреваемого, ищут его дальних родственников в генетических базах и через них вычисляют злоумышленника. В качестве образца использовали следы слюны с окурка, найденного на месте преступления.

До этого убийцей Додж считался Кристофер Тапп (Christopher Tapp). Его вынудили признаться в преступлении, которое он не совершал, в 1997 году. Мужчину допрашивали с применением силы больше 12 часов и угрожали ему смертной казнью, если он не возьмет на себя вину и не назовет одного из других подозреваемых своим сообщником.

В итоге Тапп отсидел в тюрьме 20 лет из своего 30-летнего срока. Его выпустили в 2017 году, однако полностью сняли обвинения лишь в 2019 году. Ему помогали юристы из правозащитной организации The Innocence Project и мать убитой.

Случай Таппа — первый в судебной американской практике, когда генетическая генеалогия помогла оправдать невиновного человека.