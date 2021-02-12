Диетолог располнела и рассказала о похудении на 33 килограмма за 12 месяцев

Индийский диетолог Прокрити Радж Ватш (Prakriti Raj Vatsh) рассказала о том, как ей удалось сбросить 33 килограмма за 12 месяцев. Об этом пишет The Times of India.

Ватш утверждает, что располнела после родов. «Из-за напряжения и депрессии я ела много нездоровой пищи и набрала вес, — рассказывает она. — Кончилось тем, что из-за этого я всего за месяц потеряла трех клиентов».

Чтобы похудеть, диетолог решила есть чаще, но заметно ограничить порции. Теперь ее завтрак состоит из овсянки и стакана белковой смеси. В половине второго она обедает 250 граммами курицы, обжаренной в раскаленном масле при постоянном помешивании, со столовой ложкой оливкового масла, 300 граммами зеленого салата и 125 граммами йогурта. Через два с половиной часа женщина пьет чай с сахарозаменителем и 30 граммами арахиса. На ужин — два-три яйца пашот и ломтик хлеба из непросеянной муки.

Помимо этого, Ватш регулярно ходила в спортзал. Она обнаружила, что делать кардиоупражнения недостаточно: в результате вес уменьшается, но не только за счет сжигаемого жира, но и из-за сокращения мышечной массы. Избежать того можно, если сочетать кардио- с силовыми тренировками. «Я потрудилась разделить свои цели на меньшие части и сосредоточилась на том, чтобы в первую очередь решить линейные краткосрочные задачи», — говорит она. Это помогло не терять из виду свои достижения.

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