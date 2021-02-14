Россияне назвали лучший фильм о любви. Как сообщает РБК, ссылаясь на данные портала Superjob, им стала лирическая комедия 1984 года «Любовь и голуби».

По данным издания, за советскую картину проголосовали 13 процентов участников опросов. Второе место занял «Титаник», его выбрали 10 процентов респондентов. В пятерку лидеров также вошли фильмы «Красотка», «Дневник памяти» и «Три метра над уровнем неба».

Отмечается, что за последние несколько лет популярность фильма «Любовь и голуби выросла». Десять лет назад он делил первое место с «Титаником»: в 2011 году обе картины получили по девять процентов голосов.

При этом лирическая комедия оказалась популярнее у мужской аудитории: за нее отдали голоса 14 процентов респондентов мужского пола и 12 процентов — женского. Три процента россиян сообщили, что не смотрят фильмы о любви.

Ранее россияне обозначили любимые комедии. Первые места в списке заняли фильмы Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука». В перечень главных советских комедий также вошли «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби», «Полосатый рейс», «Иван Васильевич меняет профессию», «Девчата» и «Джентльмены удачи».