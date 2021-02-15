Парень пожертвовал деньги на операцию подруги и ненароком уличил ее в обмане

Студент колледжа узнал о том, что его бывшей однокласснице нужна операция, и решил помочь ей, хотя и сам был сильно ограничен в средствах. Парень пожертвовал деньги на лечение подруги, а затем ненароком уличил ее в обмане. Своей историей он поделился на Reddit.

Рассказчик сообщил, что увидел пост бывшей одноклассницы на краудфандинговой платформе GoFundMe. В нем говорилось, что девушке необходима операция, которая стоит около двух с половиной тысяч долларов, и что у нее нет страховки.

Автор поста подчеркнул, что сам он далеко не богат. Каждый месяц он выделяет немного денег из своего бюджета «на веселье»: сюда он относит покупку новой одежды или доставку еды. Однако, узнав о проблемах подруги, герой истории решил помочь ей и пожертвовать свой месячный бюджет «на веселье».

Вскоре после этого он увидел на странице бывшей одноклассницы видео, в котором она хвасталась новой татуировкой. Рассказчик выяснил, что она стоила около двух с половиной тысяч долларов — столько же, утверждала девушка, было нужно на операцию.

Заметив странное совпадение, автор написал подруге и задал несколько вопросов. В частности, парня интересовало, не потратила ли она деньги с GoFundMe на татуировку, а также то, почему она не могла оплатить операцию отложенными деньгами. Одноклассница доказала, что операция на самом деле была, и сообщила, почему не отказалась от татуировки: по ее словам, она записалась к мастеру несколько месяцев назад и опасалась, что к нему будет снова не попасть.

Когда рассказчик попросил собеседницу вернуть ему деньги, так как она потратила их не на то, на что он жертвовал, девушка заблокировала его. Впоследствии автор так и не смог понять, почему она не могла оплатить операцию деньгами на татуировку. Другие пользователи Reddit поддержали его и посоветовали пожаловаться в GoFundMe на мошенничество со стороны его подруги.