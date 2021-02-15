Легендарную гостиницу снесли ради штаб-квартиры «Яндекса»

В Москве снесли наземную часть легендарной гостиницы «Корстон», на месте которой планируют построить новую штаб-квартиру российской компании «Яндекс». Демонтаж фундамента планируют завершить до конца марта 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Проведением работ на улице Косыгина занимается компания «КрашМаш». Для сноса постройки выбрали комбинированный метод — с помощь башенных кранов демонтировали верхние этажи, а для нижних использовали экскаваторы-разрушители. Как выяснило агентство РИА Новости, гостиницу разбирали по технологии «умного сноса», который предусматривает максимальную переработку строительных отходов.

По словам генерального директора организации Виктора Казакова, процесс осложняла близость площадки к жилым домам, поэтому время работ было ограничено. Чтобы минимизировать негативные последствия, на объекте установили пылеподавляющие пушки, а здание разбирали на более мелкие фрагменты, чем обычно.

«Яндекс» согласовал проект новой штаб-квартиры на месте гостиницы в ноябре 2020 года. Дизайн разработали лондонское бюро PLP Architecture в лице архитектора Ли Полисано и компания MR Group. В офисе хотят оборудовать конференц-залы, образовательный комплекс, музей, рестораны, аптеки и подземную парковку. Компания также планирует профинансировать строительство парка на соседних улицах.

Гостиница «Корстон» высотой в 20 этажей была построена в 1976 году перед Летними Олимпийскими играми 1980 года в Москве. Здание также получило известность после того, как в 1991-м там прошел последний XXII Чрезвычайный съезд и роспуск ВЛКСМ. Изначально гостиница называлась «Орленок» и получила свое современное название в 2002 году после того, как стала частью компании Korston Hotels & Malls.

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