Женщина показала способ избавиться от нежелательных волос в домашних условиях

Блогерша придумала способ избавиться от нежелательных волос в домашних условиях и прославилась. На ролик, размещенные в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница @miradoodles опубликовала видео, в котором показала, как делает эпиляцию во время карантина, который вводили из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что для проведения процедуры понадобится только один стакан сахара и любое жидкое масло.

На размещенных кадрах блогерша поместила сахар в кастрюлю, поставила ее нагревать на плиту и довела содержимое до жидкого состояния. Затем она смазала стол маслом и вылила на него получившуюся массу. По ее словам, так сахар не прилипнет к поверхности и равномерно затвердеет.

После этого @miradoodles размяла сахарную пасту влажными руками и нанесла ее на ногу, предварительно вытерев ладони полотенцем. Женщина продемонстрировала подписчикам, что средство необходимо срывать против роста волос. В конце видео она показала результат эпиляции.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала почти 10 миллионов просмотров. В комментариях пользователи поблагодарили ее за предложенный лайфхак. «Вау, мне больше не придется платить за эпиляцию в салоне», «Это просто невероятный результат», «Спасибо, попробую сегодня же!», «Вау, не терпится попробовать», — высказывались юзеры.

В феврале девушка раскрыла секрет идеального маникюра в домашних условиях. В ролике австралийка Хлои Морелло (Chloe Morello) покрыла ноготь прозрачным лаком и нанесла на кончик пальца противоположной руки лак розового цвета. Затем она отпечатала краску на свободный край ногтя, имитируя таким образом дизайн «френч».