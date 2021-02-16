Подполковник покончил с собой в Подмосковье

Подполковник покончил с собой в воинской части подмосковного города Мытищи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным агентства, офицер не оставил предсмертной записки.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля Тихоокеанского флота. Тело 33-летнего командира было обнаружено сослуживцами. По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой. Факт смерти подтвержден и штабом Тихоокеанского флота.