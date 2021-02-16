Британская компания отказалась допускать к работе сотрудников с широкой талией

Британская компания DVLA отказалась допускать к работе сотрудников с широкой талией. Чтобы выяснить мерки работников, им раздали специальные анкеты, пишет The Mirror.

Так, все сотрудники обязаны пройти анкетирование перед выходом в офис, указав в отдельной графе объем живота. При этом верхний предел для женщин составляет 84 сантиметра, а для мужчин — 101 сантиметр. Если кто-то не укладывается в нужные параметры, компания собирается отправить его в «специальный оплачиваемый отпуск».

Несколько официальных лиц уже раскритиковали политику компании, сославшись на завышенные требования и недопустимость делать размер талии определяющим параметром для выхода на работу. Кроме того, депутат Кэролайн Харрис подчеркнула, что требование вернуть работников в офис ставит под угрозу их жизни.

Ранее бразильская модель Талима Сильва раскрыла секреты сохранения стройной фигуры без пластических операций. Она рассказала, что для поддержания аномально тонкой талии, обхват которой составляет 55 сантиметров, она следует флекситарианской диете. В ее рацион входят салаты, рыба и картошка.